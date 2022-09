Waterpolosters denderen met klinkende zege door naar halve finales op EK

Echt in gevaar kwam de ploeg van coach Evangelos Doudesis nooit. Net als in de poulefase, met onder andere klinkende zeges op Kroatië (22-6), Griekenland (13-8) en Roemenië (28-0) liet ook Oranje dit keer geen spaan heel van haar tegenstander.

Veel leverde dat de Fransen dat echter niet op, Nederland zette een tandje bij en bracht de score naar 7-1. De Française Julliet Dhalluin maakte daar met haar tweede doelpunt in de wedstrijd nog 8-2 van.

Vergeleken met die overweldigende poulefase nog een magere score voor de topfavoriet voor de titel. Bij de start van het duel bood Frankrijk veel weerstand en wist het land in het tweede kwart tot 3-1 te komen.

Simone van der Kraats opende al vroeg de score voor Nederland, via Fleur Bosveld en wederom Van der Kraats stond Oranje na het eerste kwart met 3-0 voor.

De Nederlandse waterpolosters hebben zich overtuigend geplaatst voor de halve finales van de EK in het Kroatische Split. Frankrijk werd met maar liefst 22-3 aan de kant geschoven.

Alle wedstrijden van de Nederlandse vrouwen bij de EK waterpolo in Split (Kroatië) zijn live te zien bij de NOS via NOS.nl en in de NOS-app.

Op woensdag 7 september om 19.00 uur speelt Oranje de halve finales. Daarin nemen zij het op tegen Spanje of Hongarije dat later vanavond nog in de kwartfinales tegenover elkaar staat.