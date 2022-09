Journalist Al Jazeera waarschijnlijk gedood door Israël, concludeert Israël zelf

Bijna vier maanden na de dood van de Palestijns-Amerikaanse journalist Shireen Abu Akleh heeft Israël de resultaten van een intern onderzoek naar haar overlijden bekendgemaakt. Volgens het Israëlische leger is er een "grote kans" dat de verslaggever van Al Jazeera werd gedood door geweervuur van een Israëlische militair. Dat zou per ongeluk zijn gebeurd: er komt dan ook geen strafrechtelijk onderzoek.

De journalist deed op 11 mei verslag van een Israëlische inval in de stad Jenin op de bezette Westelijke Jordaanoever, toen ze door een kogel in het hoofd werd getroffen. Abu Akleh had op dat moment een helm op en een kogelvrij vest aan met daarop duidelijk het woord 'pers'. Een collega-journalist raakte gewond.

Haar werkgever Al Jazeera en de Palestijnse autoriteiten spraken al snel van een opzettelijke aanslag op de journalist en hielden Israël verantwoordelijk. Ook internationale media als CNN, persbureau AP en onderzoekscollectief Bellingcat concludeerden dat Israël verantwoordelijk was voor haar dood, net als het mensenrechtenbureau van de Verenigde Naties.

Israël komt nu dus ook tot de conclusie dat Abu Akleh waarschijnlijk door Israëlisch vuur gedood werd. Ze zou zijn doodgeschoten door een militair die het op Palestijnse schutters had voorzien. Met die verklaring wijkt het leger af van de aanvankelijke bewering van de Israëlische autoriteiten dat Abu Akleh vermoedelijk door een Palestijnse schutter werd gedood.

Analyse

De chef-staf van het Israëlische leger noemt de dood van de journalist vandaag "een onfortuinlijk incident". Israël houdt verder vol dat het niet uitgesloten is dat Abu Akleh toch getroffen werd door een kogel van een Palestijn, die het op de Israëlische militairen gemunt had. Maar volgens ooggetuigen, onder wie collega's van de doodgeschoten journalist, waren er geen Palestijnse militanten in haar directe omgeving.

Israël zegt de zaak onderzocht te hebben door het ondervragen van militairen en door een analyse van onder meer de fatale kogel, de plaats van Abu Aklehs dood en audio- en video-opnames. Ook zou het leger materiaal van buitenlandse nieuwsorganisaties hebben bestudeerd.

De familie van Abu Akleh noemt het Israëlische onderzoek in een reactie een poging om de waarheid te verhullen en de verantwoordelijkheid te ontlopen. Hoewel de nabestaanden niet verrast zijn, zijn ze wel "diep getroffen, gefrustreerd en teleurgesteld", laten ze weten in een verklaring. De familie eist een diepgravend onderzoek door de Verenigde Staten en het Internationaal Strafhof.

Geen strafrechtelijk onderzoek

Het Israëlische leger heeft vandaag bevestigd dat er in Israël geen strafrechtelijk onderzoek komt naar de dood van Abu Akleh. Dat strafvervolging zou uitblijven, werd eerder al gemeld door Israëlische media. Volgens de militair aanklager zijn er geen aanwijzingen dat militairen strafbare feiten hebben gepleegd. Bovendien zou een onderzoek "weerstand en controverse oproepen binnen het leger en de Israëlische samenleving", schreef de krant Haaretz.

Shireen Abu Akleh is een van de tientallen Palestijnen die dit jaar zijn doodgeschoten bij invallen door het Israëlische leger op de bezette Westelijke Jordaanoever. Volgens Palestijnse cijfers waren het er sinds het begin van het jaar meer dan negentig.

Sommige van de Palestijnse dodelijke slachtoffers waren betrokken bij aanslagen of vuurgevechten met Israëlische militairen, maar ook ongewapende Palestijnen werden gedood. Israël zegt dat de invallen zijn bedoeld om terroristische netwerken op te rollen. Volgens persbureau AP werden sinds maart bij diverse Palestijnse aanslagen aan Israëlische kant in totaal negentien mensen gedood.