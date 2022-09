Minister wil verkeersboetes ook nu laten meestijgen met inflatie

Minister Yesilgöz van Justitie wil de boetes voor veelvoorkomende verkeersovertredingen volgend jaar met ongeveer 8,6 procent verhogen. Het is gebruikelijk dat bekeuringen meestijgen met de inflatie. Yesilgöz ziet geen reden om daar deze keer vanaf te zien, ook al is de geldontwaarding nu ongekend hoog.

In het ontwerpbesluit dat ze vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd staat dat een prent voor het met de auto door rood rijden van 250 naar 280 euro gaat. Bellen achter het stuur gaat 380 euro kosten (was 350) en wie appt op de fiets riskeert volgend jaar een boete van 150 euro, waar dat nu nog 140 euro is.

Yesilgöz vindt het niet onrechtvaardig om de boetes te verhogen nu het leven al zo duur is. "Zolang je je aan de regels houdt, hoef je de kosten ook niet te maken", zegt een woordvoerder van het ministerie.

