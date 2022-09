Podcast De Dag: Ankie vs. Duitsland, 50 jaar na München

Het is 50 jaar geleden dat tijdens de Olympische Spelen in München 11 Israëlische atleten werden vermoord door Palestijnse terroristen. Onder hen was de man van een Nederlandse vrouw, Ankie Spitzer - bij de NOS als oud-Israël-correspondent bekend als Ankie Rechess. Door de moord op haar man André Spitzer kwam zij niet alleen in een persoonlijke nachtmerrie terecht, maar ook in een ingewikkeld internationaal conflict; als weduwe én als journalist.

Twan Huys en Evert-Jan Offringa maakten een documentaire over Ankie, die al 50 jaar op zoek is naar feiten die de Duitse autoriteiten liever verborgen leken te houden. Uit schaamte, vertellen de makers in podcast De Dag. Mede door hun onderzoek voor de film zijn die soms schokkende feiten alsnog boven tafel gekomen.

