Nu nadenken over corona, zeggen 14 instanties. Wat willen zij?

Bij een volgende opleving van het coronavirus moet de politiek meer rekening houden met het gedrag van mensen. Om een nieuwe golf in te dammen, kan de overheid beter maatregelen instellen die epidemiologisch minder nut hebben maar wel worden nageleefd, dan andersom. Een en ander staat in een lijvig rapport van veertien organisaties en adviescolleges, waaronder de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.

Het rapport telt zo'n 150 pagina's met aanbevelingen. Die zijn toegespitst op verschillende scenario's waarin het coronavirus in de toekomst nog een rol speelt. De scenario's lopen uiteen van verkoudheid (mensen hebben lichte klachten) tot worst case, waarbij het virus door mutaties dodelijker wordt en de samenleving ernstig ontwricht raakt. Er is dan sprake van code zwart en ziekenhuizen kunnen patiënten niet meer opnemen.

Per scenario doen de organisaties aanbevelingen op verschillende gebieden. Zo adviseren zij onderwijsinstellingen bij het worstcasescenario om te kijken of lesgeven in de buitenlucht mogelijk is. En om hamsteren in supermarkten te voorkomen, zouden voedsel- en medicijnbonnen kunnen worden verstrekt.

Bij een minder zwaar scenario ('continue strijd') wordt er gevaccineerd, maar muteert het virus sneller dan de vaccins bij kunnen houden. Komen we opnieuw in die fase terecht, dan is het volgens het rapport een optie dat het onderwijs 'tussenvormen' gebruikt, waarbij halve klassen op verschillende dagdelen naar school komen.

'Zijn we genoeg voorbereid?'

"We moeten nadenken wat er per scenario zou moeten gebeuren", zegt Jet Bussemaker, voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, die namens de veertien organisaties het woord voert.

"Stel dat er code zwart komt, hoe gaan we daar dan mee om? Laten we leeftijd op de IC's een rol spelen? Medisch specialisten hadden een scenario gemaakt waarin leeftijd een criterium was, maar dat kwam op verzoek van de Tweede Kamer te vervallen. Die daar een half jaar later vervolgens weer van terugkwam", aldus Bussemaker. "Daar kunnen we dus beter nu al de discussie over voeren."

Ook over bijvoorbeeld afstands- en lockdownmaatregelen moet volgens Bussemaker nu worden nagedacht. "Geldt dat dan ook voor verpleeghuizen, waarvan we eerder gezien hebben dat mensen zonder familie zijn gestorven?" Zij waarschuwt ervoor niet te lang te wachten. "Dan moet je snelle besluiten nemen en dat kan het draagvlak doen afnemen."

'Moet dat?'

"Ik snap heel goed dat mensen denken 'laten we het alsjeblieft even niet over corona hebben'", vervolgt Bussemaker. "Maar de regering, de Tweede Kamer en bijvoorbeeld besturen van scholen en gevangenissen moeten zich afvragen of ze voldoende voorbereid zijn."

Zij wijst erop dat het kabinet verantwoordelijkheid moet nemen. Bussemaker: "Je kunt niet alleen naar een OMT luisteren en zeggen dat de sectoren het verder maar moeten doen. De politiek moet die hele ingewikkelde afweging van waarden maken."

Bussemaker is onderdeel van het net opgerichte Maatschappelijk Impact Team (MIT), dat naast het OMT het kabinet kan adviseren over eventuele maatregelen.