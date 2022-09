Groenen maakt kennis met Jonker: 'Hij is streng, maar dat is juist leuk'

'Duidelijk', 'streng', 'helder' en 'direct'. Het zijn termen die voortdurend vallen in gesprekken met speelsters van het Nederlands elftal over Andries Jonker. Jackie Groenen sluit aan in een lange rij met Oranjevrouwen die vol lof over hun nieuwe bondscoach spreken.

Het werpt natuurlijk toch wel weer de vraag op hoe er dan gekeken werd naar die vorige trainer, de Engelsman Mark Parsons. Maar over hem wordt met geen woord meer gerept. De blik moet nu naar voren gericht, op het cruciale WK-kwalificatieduel met IJsland van dinsdagavond.

"Hij is heel streng, maar dat is juist leuk", vertelt Groenen over de stijl van Jonker. "Ik ben daar ook mee opgegroeid, dus dat is prima. Hij heeft een eigen visie en die bevalt heel goed."