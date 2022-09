Verdachten bloedige aanslag met vrachtwagen in Nice staan terecht

Acht verdachten staan vandaag terecht voor hun rol bij de aanslag op de Promenade des Anglais in Nice. Daarbij kwamen zes jaar geleden bijna negentig mensen om het leven.

De rechtszaak vandaag is de eerste van een reeks die wordt gevoerd in een Parijse rechtbank, speciaal voor terrorismeverdachten. Nabestaanden en overlevenden zullen tijdens de zittingsdagen ook aan het woord komen. Het proces is live te volgen in een congrescentrum in Nice, maar beelden worden ook online verspreid. De uitspraak volgt naar verwachting in december.

Vuurgevecht

De aanslag gebeurde op 14 juli 2016, een nationale feestdag in Frankrijk. De bekende boulevard in Nice aan de Middellandse Zeekust was daarom erg druk. Kort na de vuurwerkshow in de avond reed een vrachtwagen door de menigte over een afstand van 2 kilometer. De chauffeur, de 31-jarige Tunesiër Mohamed Lahouaiej Bouhlel, werd na een vuurgevecht gedood door de politie.

Er kwamen 15 minderjarigen, 33 toeristen en 38 volwassenen om. 450 anderen raakten gewond. Ieder jaar wordt de aanslag herdacht in Nice.

'Verwachten alles tot niets'

Drie van de verdachten die terechtstaan worden beschuldigd van 'terroristische samenzwering', omdat ze volgens justitie banden met de aanslagpleger hadden. De vijf anderen worden onder meer verdacht van het leveren van wapens aan de chauffeur. De mannen riskeren celstraffen van vijf jaar tot levenslang.

Weinig nabestaanden denken dat gerechtigheid nog mogelijk is, omdat de dader van de aanslag niet meer leeft. "Onze cliënten verwachten alles tot niets van de rechtszaak. Een deel ervan vindt dat de zaak nutteloos is, een ander deel hoopt op veroordelingen", zei een advocaat namens een deel van de families tegen persbureau AP.

De terreurorganisatie Islamitische Staat eiste de verantwoordelijkheid voor het bloedbad op. Franse onderzoekers gingen op zoek naar de banden tussen Lahouaiej Bouhlel en IS, maar konden niet aantonen dat de terreurgroep de aanslag geregisseerd had. Wel was de aanslagpleger geïnspireerd door de denkbeelden van IS.

Overlevenden vertelden een jaar na de aanslag wat hen is overkomen: