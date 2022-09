Tientallen slachtoffers na aardbevingen in China en Afghanistan

De Chinese provincie Sichuan is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6,8. De schok in het zuidwesten leidde tot aanzienlijke schade aan huizen, uitval van de elektriciteit en aardverschuivingen. De beving kostte aan 21 mensen het leven, melden staatsmedia.

Ook in Afghanistan was vandaag een aardbeving. Tot nu toe zijn daar acht dodelijke slachtoffers gemeld. De beving had een kracht van 5,3 en was in de buurt van Jalalabad, een stad in het oosten van het land.

Regelmatig aardbevingen

Sichuan ligt aan de voet van het Tibetaanse Hoogland, een gebied waar regelmatig aardbevingen plaatsvinden. In 2019 kwamen in het zuidwesten elf mensen om het leven. Volgens staatsmedia haalden reddingswerkers toen overlevenden onder het puin vandaan.

De beving was zo'n 200 kilometer verderop te voelen in de hoofdstad van de provincie. In Chengdu zit op dit moment het grootste deel van de 21 miljoen inwoners in lockdown vanwege een corona-uitbraak.

Taliban-regering

In Afghanistan verwachten de autoriteiten dat het dodental nog verder oploopt. Er raakten verder negen mensen gewond.

Ook Afghanistan wordt geregeld getroffen door aardbevingen. Zo kwamen er in juni bij een aardbeving in het oosten meer dan 1000 mensen om en raakten ruim 1500 mensen gewond.

De ramp was ook een test voor de Taliban-regering. Veel internationale hulporganisaties verlieten na de machtsovername van de Taliban vorig jaar het land.