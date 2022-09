Slachtoffer neergestorte privéjet was Duitse zakenman

Een van de inzittenden van de privéjet die gisteren is neergestort in de Oostzee was de Duitse zakenman Karl-Peter Griesemann. Dat meldt het Duitse luchtvaartbedrijf Quick Air, waarvan Griesemann eigenaar was, aan persbureau Reuters. Een woordvoerder zegt dat er nog drie anderen aan boord waren.

Volgens Duitse media was Griesemann de piloot van het vliegtuigje en waren de andere inzittenden zijn vrouw, dochter en schoonzoon. Het toestel was naar verluidt onderweg van Zuid-Spanje naar Keulen, maar wijzigde meerdere keren van koers.

Vanwege het opvallende vlieggedrag waren NAVO-straaljagers opgeroepen om de privéjet in de gaten te houden, maar zij konden geen contact krijgen met het toestel. De Zweedse reddingsdienst meldt dat de NAVO-piloten bovendien niemand zagen in de cockpit of cabine.

Uiteindelijk stortte de Cessna 551 neer in zee, ten noordwesten van de Letse kuststad Ventspils.

Mogelijk drukproblemen

De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Duitse media schrijven dat er drukproblemen waren in de cabine en dat de passagiers daardoor waren flauwgevallen, maar dat is nog niet bevestigd.

Volgens Letse reddingswerkers zijn in de buurt van de locatie van de crash inmiddels een wrak en een olieachtige vlek gezien. De slachtoffers zijn nog niet gevonden.

Griesemann was vooral in Keulen, de thuisbasis van Quick Air, een prominente figuur. Hij speelde ook een rol bij de jaarlijkse carnavalsviering in de Duitse stad.