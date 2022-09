Steeds minder arbeidsmigranten in kassen nodig door gascrisis

In de kassen in het Westland zijn steeds minder arbeidsmigranten nodig. Veel kwekers stoppen of verlagen hun productie vanwege de hoge gasprijzen.

De vraag naar arbeidsmigranten in kassen valt de komende maanden met minimaal 75 procent weg, zeggen Westlandse uitzendbureaus tegen Omroep West.

"Veel kwekers gaan nu nog door met produceren doordat er nog genoeg zonlicht is, maar voor de herfst zijn de vooruitzichten heel anders", zegt Brian Lexmond van NL Jobs, de grootste uitzender voor de Westlandse kassen.

Vrees om werknemers te verliezen

Dat beeld herkent Robin Taal van uitzendbureau Tradiro. "Vanaf januari wordt de situatie helemaal dramatisch en volgens de berichten gaat de vraag dan vanaf april weer toenemen. Maar dan moet je maar zien wat je nog aan aanbod van arbeidsmigranten hebt."

De overkoepelende brancheorganisatie Glastuinbouw Nederland probeert er alles aan te doen om de medewerkers niet voorgoed kwijt te raken. "Je wil horecatoestanden voorkomen, waarbij mensen tijdens de coronacrisis werk in een andere branche zochten, en vervolgens nooit meer terugkeerden. Daarom zijn wij nu met verschillende partijen aan het kijken waar in de sector we deze medewerkers elders kunnen onderbrengen", aldus een woordvoerder.

NL Jobs heeft al afspraken kunnen maken met PostNL. "Met de decembermaand in het vooruitzicht zal daar veel werk zijn waar onze arbeidsmigranten aan de slag kunnen. Daarnaast merken we dat veel van onze uitzendkrachten eind december sowieso graag naar huis willen. Hopelijk is het werk dan in januari in de kassen weer terug", aldus Lexmond.

'Wijzen op ontslagvergoeding'

Ook het Poolse bemiddelingsbureau Polska Porada merkt dat er een grote ontslagronde onder de arbeidsmigranten gaande is. "Ik ben de afgelopen weken veel gebeld door arbeidsmigranten omdat ze ontslagen zijn", vertelt directeur Hans Thunissen bij de regionale omroep. "We proberen deze mensen zo goed mogelijk te begeleiden en hen te wijzen op hun rechten zoals een ontslagvergoeding."

Met het wegvallen van de banen in de kassen bestaat ook de vrees dat veel Oost-Europese uitzendkrachten die niet teruggaan zonder werk komen te zitten en vervolgens hier op straat belanden, omdat veel werkgevers ook woonruimte organiseren.