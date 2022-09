Russische rechtbank trekt licentie in van kritische krant Novaja Gazeta

Een Russische rechtbank heeft vandaag de medialicentie ingetrokken van de onafhankelijke krant Novaja Gazeta. Hierdoor kan het nieuwsmedium niet meer in Rusland opereren. De rechtszaak was aangespannen door de Russische mediawaakhond Rozkomnadzor, omdat de krant niet voldoende informatie zou hebben gegeven over een verandering van eigenaar in 2006.

Novaja Gazeta is een van de laatste onafhankelijke kranten van Rusland. De krant legde eind maart al tijdelijk de werkzaamheden neer, na een zoveelste waarschuwing van de Russische mediatoezichthouder. Reden hiervoor was dat de censuurwetten verslaggeving over de oorlog in Oekraïne onmogelijk maakten.

Hoofdredacteur Dmitri Moeratov zei destijds geen andere keuze te hebben dan tijdelijk stoppen met publiceren, omdat onafhankelijke journalistiek over de oorlog niet mogelijk was. Moeratov, die vorig jaar de Nobelprijs voor de Vrede won vanwege zijn kritische journalistiek, zegt nu dat hij in beroep zal gaan tegen de uitspraak.

'Geen afscheid'

Aan het begin van de rechtszaak, die eind juli werd aangespannen, liet Novaja Gazeta weten zijn website in de lucht te willen houden. "We nemen geen afscheid", schreef het nieuwsmedium.

De Russische autoriteiten blokkeerden in juli ook al de website van een nieuw online tijdschrift, Novaya Rasskaz-Gazeta, dat was opgezet door journalisten van Novaja Gazeta.

Dat de licentie van Novaja Gazeta nu permanent wordt ingetrokken, past bij eerdere sluitingen van onafhankelijke Russische media. Ook het radiostation Echo of Moscow en het kanaal Dozhd TV legden hun werkzaamheden neer vanwege censuur.