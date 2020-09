AZ legt Zweedse spits Karlsson voor vijf jaar vast

AZ heeft met Jesper Karlsson de gewenste aanvallende versterking binnen. De 22-jarige aanvaller komt over van het Zweedse IF Elfsborg en tekent voor vijf jaar in Alkmaar.

Karlsson stapte in 2017 over van Falkenbergs FF naar Elfsborg. Na twee doelpuntloze seizoenen brak hij in 2019 door met acht goals in de Zweedse competitie en in het huidige seizoen maakte hij in achttien competitiewedstrijden negen goals.

Eerder dit jaar speelde Karlsson tegen Moldavië en Kosovo zijn eerste interlands voor Zweden. Hij sluit uiterlijk 28 september aan bij de AZ-selectie. Zaterdag neemt Karlsson het met Elfsborg, de huidige nummer drie in de Zweedse competitie, nog op tegen tegen regerend landskampioen Djurgårdens IF.

