'Directeur topvoetbal KNVB moet absolute topper zijn, een supercoach'

Ronald Koeman staat al in de startblokken om Louis van Gaal na het WK op te volgen en Andries Jonker is deze week begonnen bij de Oranjevrouwen. Over de twee belangrijkste coachposities bij de KNVB hoeven ze zich in Zeist dus voorlopig geen zorgen te maken. Maar achter een andere topfunctie staat nog een groot vraagteken: die van directeur topvoetbal. Nico-Jan Hoogma kondigde in november vorig jaar aan dat hij bezig was aan zijn laatste maanden bij de KNVB. Per 1 juni nam hij afscheid, maar een opvolger heeft de KNVB nog niet gevonden. "Waarom het zo lang duurt? De KNVB legt de lat heel hoog. Ze zoeken iemand die voetbaltechnisch zeer goed is onderlegd en die verstand heeft van coaches en coaching. Een soort supercoach, met veel strepen op zijn mouw", weet NOS-commentator Arno Vermeulen. Geen concessies "Een gemiddelde technisch directeur is een groot deel van het jaar bezig met het transferbeleid bij een club. Dat is bij de KNVB niet aan de orde, dus zoeken ze echt iets anders. Een absolute topper, waarmee alle bondscoaches die er in Zeist rondlopen graag willen sparren over voetbaltechnische zaken. En dat blijkt ingewikkeld. Ze willen geen concessies doen en willen de beste voor die functie. Maar wie dan?"

Louis van Gaal tijdens een persconferentie bij het Nederlands elftal - Pro Shots

De naam van Van Gaal valt al snel in dit verband. Maar dat ziet Vermeulen niet gebeuren. "Nee, die doet nog één keer het bondscoachschap en dan is het wel klaar. Dan gaat hij genieten in zijn huizen in het buitenland. Voor deze functie zal je toch regelmatig naar Zeist moeten en dan veel met mensen zitten praten, daar heeft hij te weinig zitvlees voor." Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal bij de KNVB en Han Berger, die als lid van de Raad van Commissarissen de portefeuille voetbaltechnische zaken beheert, zijn het nauwst betrokken bij de aanstelling van de nieuwe directeur topvoetbal. Vermeulen: "Ik zou als ik hen was in ieder geval wel mijn oor bij Van Gaal te luisteren leggen. Met zo iemand in huis zou je gek zijn om dat niet te doen. Ze hebben in ieder geval geen haast, ze pakken niet de eerste de beste. De profielschets moet kloppen en ze zijn toch een beetje het wiel aan het uitvinden met zo'n nieuwe functie."

Arsène Wenger als coach tijdens een liefdadigheidswedstrijd - Pro Shots

Arsène Wenger, zou dat wellicht iets kunnen zijn? "Ik denk dat die wel aan het profiel voldoet, maar ze gaan niet voor een buitenlander, lijkt mij. Dat zou een motie van wantrouwen zijn voor de eigen opleiding van trainers en coaches", aldus Vermeulen. Bovendien komt dan de vakvereniging Coaches Betaald Voetbal (CBV) om te hoek kijken. De CBV heeft geen invloed op de aanstelling van de directeur topvoetbal, maar wordt wel meegenomen als gesprekspartner in het proces. "We worden vaak geraadpleegd en de KNVB vraagt ons om advies. Wij kunnen en mogen er iets van vinden als een kandidaat zich aandient", vertelt Mario Captein, directeur van de CBV. Buitenlandse coach? En een buitenlandse coach heeft niet de voorkeur, volgens Captein. "Laat ik vooropstellen dat buitenlandse coaches goed zijn voor nieuwe ideeën en invloeden richting Nederlandse trainers. Maar als je kijkt naar onze opleiding en de trainers die het Nederlandse voetbal groot hebben gemaakt, dan passen daar hele specifieke en typisch Nederlandse ideeën bij. Deze functie kan in onze optiek dan ook niet ingevuld worden door een buitenlander."

Marco van Basten en Dick Advocaat tijdens een training bij Oranje (2016) - Pro Shots