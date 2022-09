Arnesen vertrekt bij Feyenoord, hoewel hij zijn contract liever had uitgediend

De Deen deed eind juni al een stap terug, na een operatie aan zijn knie, die nodig was om een bacteriële infectie te bestrijden. Zijn werkzaamheden droeg hij over aan andere bestuurders binnen Feyenoord.

Op de clubsite vertelt Arnesen dat hij zijn contract, dat tot medio 2023 doorliep, het liefst had uitgediend, maar dat Feyenoord daar geen heil in zag. Iets waar Arnesen begrip voor zegt te hebben.

Frank Arnesen vertrekt per direct bij Feyenoord. De technisch directeur kampt met gezondheidsklachten en volgens de Rotterdamse club is er "in goed overleg" besloten om de samenwerking te beëindigen.

Volgens algemeen directeur Dennis te Kloese wordt die constructie voorlopig gehandhaafd. Er wordt momenteel geen "grote haast" gemaakt met het zoeken naar een opvolger voor Arnesen.

"Die noodzaak is er niet, omdat de transferwindow is afgelopen en we, na het uitvallen van Frank, de afgelopen periode al een werkverdeling hadden opgetuigd die nog wel even kan voortduren", aldus Te Kloese.

Donderdag vertelde algemeen directeur Dennis te Kloese over de samenwerking met Frank Arnesen in de afgelopen maanden.