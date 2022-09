Ministerie waarschuwt voor risico's van crypto: 'Valkuilen en te hoge verwachtingen'

Het ministerie van Financiën wil met de campagne Slim in Crypto jongeren waarschuwen voor de "valkuilen en te hoge verwachtingen" van cryptomunten. Crypto's winnen aan populariteit onder jongeren. Maar de informatie die jongeren erover hebben, zouden ze vooral tot zich nemen via financiële influencers, zogenoemde finfluencers. Maar die zijn volgens het ministerie lang niet altijd neutraal en transparant.

Op sociale media wordt de kijker beloofd dat ook hij of zij financiële vrijheid kan krijgen door te investeren in cryptomunten. "Je ziet online filmpjes van jongens die op Bali rondlopen en beloven dat als je hun advies volgt, je ook zo snel miljonair kunt worden. Jongeren zijn daar soms vatbaar voor", zegt Yannick Déjean, beleidsmedewerker bij het ministerie en betrokken bij de campagne. "Geloof niet alles wat je ziet op sociale media", is zijn advies.

Jongeren moeten zich volgens het ministerie dan ook niet blindstaren op beloofde hoge rendementen. "Als iets te mooi klinkt om waar te zijn, dan is dat vaak ook zo", zegt Déjean.

Flinke waardedaling

"Er vinden veel oplichtingspraktijken plaats en er gaat misinformatie over crypto's rond op sociale media", staat in het persbericht over de campagne. Er zitten ook andere risico's aan cryptobeleggingen. De kans op het verliezen van (veel) geld is relatief groot vanwege de volatiele prijs: er wordt veel in gehandeld en de prijs verandert extreem snel.

Zo is sinds het hoogtepunt in november vorig jaar de Bitcoin met zo'n 70 procent in waarde gedaald. "Maar wanneer de waarde weer stijgt, zie je dat jongeren toch weer worden verleid door influencers om erin te stappen", zegt Déjean. "Beleg in ieder geval niet met geleend geld of geld dat is bedoeld voor bijvoorbeeld je huur of studie", zegt hij.

Eerder waarschuwde de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor crypto. Medewerkers van de AFM gaven les op tientallen mbo-scholen over beleggen en speculeren: