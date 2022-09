Doden en gewonden bij zelfmoordaanslag op Russische ambassade Kabul

Bij een zelfmoordaanslag voor de Russische ambassade in Kabul zijn zeker drie doden gevallen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Moskou meldt dat twee van de doden Russische ambassademedewerkers zijn. Volgens de Afghaanse politie is er ook een Afghaanse burger gedood en raakten tien andere mensen gewond.

De dader sloeg toe bij mensen die in de rij stonden voor een visum, meldt RIA verder. Volgens getuigen werd de zelfmoordterrorist doodgeschoten door bewakers van de Taliban, maar toch ging het explosief af. Het gebied is afgesloten.

De bomaanslag is tot nu toe niet opgeëist.

Er vinden nog geregeld aanslagen plaats in Kabul, zoals een bloedige aanslag op een moskee ruim twee weken geleden. Vooral religieuze minderheden zijn daarbij vaak het doelwit van Islamitische Staat in het land. Aanslagen zoals deze op diplomatieke doelen komen veel minder vaak voor.

Rusland is een van de weinige landen die nog een ambassade in Kabul hebben sinds de Taliban een jaar geleden de macht overnamen in Afghanistan. Moskou erkent de regering van de Taliban niet, maar voert wel gesprekken met de beweging over de handel in benzine en grondstoffen.

