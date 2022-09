Jaap van Zweden vanaf 2024 aan de slag als chef-dirigent in Zuid-Korea

De Nederlandse topdirigent Jaap van Zweden heeft een nieuwe positie in Azië: vanaf 2024 is hij de nieuwe chef-dirigent van het Seoul Philharmonic Orchestra. De komende vijf jaar gaat Van Zweden aan de slag bij het orkest in de Zuid-Koreaanse hoofdstad.

The Korea Herald schrijft dat de zoektocht eerder dit jaar begon omdat de huidige dirigent Osmo Vanska besloot zijn contract niet te verlengen. Tot 2024 zullen verschillende gastdirigenten worden gezocht voor de optredens van het Seoul Philharmonic Orchestra.

De 61-jarige Van Zweden werkt tot die tijd nog bij het New York Philharmonic en het Hong Kong Philharmonic Orchestra.

'Drie beste orkesten'

Op zijn negentiende werd Van Zweden al concertmeester van het Koninklijk Concertgebouworkest. Twintig jaar later, in 1995, begon hij met dirigeren. Inmiddels heeft hij al verschillende grote orkesten in binnen- en buitenland op zijn cv staan.

Vorig jaar kondigde hij al zijn vertrek bij het orkest in New York aan. In een interview met The New York Times vertelde hij dat hij door de pandemie zijn relatie met het wereldberoemde orkest en zijn familie is gaan heroverwegen en dat hij andere prioriteiten in het leven stelde. Hij wist toen nog niet wat hij na 2024 zou gaan doen, als ook zijn contract in Hongkong afloopt.

"Ik heb nooit gezegd dat ik helemaal stop en geen vast orkest meer wil", zegt Van Zweden nu tegen de Volkrant. "Alleen dat ik minder ga werken. In juni, juli en augustus werk ik niet, en in de kerstperiode ook niet."

"Seoul is een van de drie beste orkesten van het Verre Oosten, samen met het Hongkong en NHK in Tokyo", licht hij zijn keuze verder toe in de krant. "Ze zijn ontzettend ambitieus, ze willen het beste worden. Ik heb veel mensen gesproken, ook in de regering, en die wilden allemaal graag dat ik zou komen."