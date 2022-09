Gasprijs schiet omhoog wegens sluiting van Russische pijpleiding

De Europese gasprijs is bij opening van de gasmarkt weer flink gestegen. Op de gasbeurs TTF steeg de gasprijs bij opening even meer dan 30 procent naar 277 euro per MWh, om vervolgens iets te dalen naar rond de 260 euro per MWh. Reden: de Nord Stream 1 gaspijpleiding tussen Rusland en Europa blijft langer dicht. Dat is de belangrijkste gasverbinding tussen Rusland en West-Europa.

De gaskraan zou aanvankelijk een paar dagen dichtgaan voor onderhoud, zo meldde Gazprom vorige week. In het weekend meldde Rusland dat er een olielek was ontdekt en de sluiting langer zou duren.

De vrees bestaat dat Gazprom de gasleveringen via Nord Stream 1 helemaal niet meer gaat hervatten. De toevoer van gas was eerder al verlaagd tot 20 procent van de maximale capaciteit, volgens Rusland omwille van technische problemen.

Drukmiddel

Europese leiders zien het dichtdraaien van de Russische gaskraan vooral als politiek drukmiddel. Op deze manier zou Rusland de sancties tegen het land voor de oorlog in Oekraïne willen vergelden.

Vorige week daalde de gasprijs nog met 40 procent ondanks de aangekondigde sluiting van Nord Stream 1 voor onderhoud. Vrijdag bleken de gasopslagen voor bijna 80 procent vol te zijn. Daardoor neemt de vraag naar extra gas af en daalde de gasprijs naar iets meer dan 200 euro per MWh.

Voor de Russische gascrisis uitbrak lag de gasprijs tussen de 5 en 30 euro per MWh.