Hermens blikt terug op voortzetten Spelen van 1972: 'Voor mij totaal bizar'

"Volgens mij hoorde ik er bij het ontbijt iets over. Zo van: er is een overval geweest, er is waarschijnlijk iemand gedood en er is een gijzeling. Ik weet niet meer precies van wie ik het hoorde. Ik dacht van een official."

Nog diezelfde avond kwam de gijzeling tot een dramatische ontknoping op het militaire vliegveld Fürstenfeldbruck. Daar ontstond een vuurgevecht tussen de slecht voorbereide politie en de terroristen die per vliegtuig met de Israëliërs hadden willen vertrekken. De schotenwisseling kostte alle negen gijzelaars en één politieagent het leven, terwijl ook vijf Palestijnen werden gedood.

'Totaal bizar en onmogelijk'

"En dan gewoon de volgende dag zeggen: the Games must go on!", klinkt het nog altijd vol ongeloof uit de mond van Hermens. Want dat was de boodschap van IOC-voorzitter Avery Brundage tijdens de herdenkingsceremonie in het olympisch stadion, die werd bijgewoond door 3.000 atleten en 80.000 toeschouwers.

"Dat was voor mij echt totaal bizar en onmogelijk. Ik werd er letterlijk misselijk van, kotsmisselijk. Het was ook een heel warme dag. Je zat daar in de zon, hartstikke gedeprimeerd en down. Maar bij mij ging de knop meteen om."