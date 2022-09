Banken, bouwer en reizigersorganisaties steunen oproep tot natuurherstel

Met een paginagrote advertentie in meerdere landelijke dagbladen vragen 64 organisaties aandacht voor natuurherstel in Nederland. "We kunnen niet zonder natuur", schrijven de organisaties, die zeggen namens miljoenen Nederlanders te spreken. Ze roepen het kabinet op om aan de slag te gaan met de plannen voor natuur uit het coalitieakkoord.

Staatsbosbeheer heeft de oproep niet ondertekend. De grootste natuurbeheerder van Nederland is als zelfstandig bestuursorgaan ondergebracht bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en zegt het in die hoedanigheid "niet netjes" te vinden om de oproep zelf te ondertekenen.

Kaartenhuis van de natuur

Volgens de opstellers van de advertentie is natuur onmisbaar voor de gezondheid en veiligheid van mens en dier, maar staat de Nederlandse natuur onder grote druk. "Geruisloos verdwijnen zeldzame, maar ook heel gewone planten en dieren uit ons land", schrijven ze. "Elk jaar weer."

Eerder dit jaar trok de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur een soortgelijke conclusie. De raad concludeerde toen dat de staat van de Nederlandse natuur "ronduit slecht" is.

Dat is slecht nieuws voor iedereen, zeggen de 64 organisaties nu. "Want als soorten uitsterven of verdwijnen stort het kaartenhuis van de natuur in elkaar. In de natuur is namelijk alles van elkaar afhankelijk." De ondertekenaars willen dat het kabinet bouwt aan een toekomst waarin ruimte is voor "natuur, een gezond klimaat en natuur- en diervriendelijke landbouw".

Stikstof

Wat er precies moet gebeuren aan natuurherstel, schrijven de organisaties niet. Ze verwijzen naar het coalitieakkoord, waarin onder meer plannen staan voor kringlooplandbouw, een "dierwaardige veehouderij" en stikstofreductie. Het woord 'stikstof' wordt overigens niet genoemd in de advertentiecampagne van vandaag.

In het NOS Radio 1 Journaal zegt Paul Makken, belangenbehartiger recreatie en toerisme bij de ANWB, desgevraagd dat het veelbesproken kabinetsdoel om in 2030 de stikstofreductie te hebben gehalveerd wat hem betreft wel heilig is. "Je moet vasthouden aan deze doelen, anders vrezen we dat het gaat verzanden", zegt hij. "Daarom deze kleine reminder dat onze leden een robuuste, gezonde natuur heel belangrijk vinden."

Het Nederlandse natuurbeleid ligt onder een vergrootglas vanwege de huidige stikstofcrisis, die draait om de overmatige neerslag van schadelijke stikstofverbindingen in de natuur. Vorige week werd duidelijk dat een deel van de Nederlandse beschermde natuur daar nog meer last van heeft dan tot nu toe werd gedacht.