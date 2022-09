Nederlandse mestuitzondering verdwijnt per 2026, boeren krijgen compensatie

De uitzonderingspositie voor Nederlandse boeren om meer mest te mogen uitrijden dan boeren in andere landen wordt vanaf volgend jaar in drie jaar afgebouwd. Minister Staghouwer van Landbouw heeft hierover een conceptafspraak gemaakt in Brussel, bevestigen bronnen na berichtgeving van De Telegraaf.

Nederland krijgt al jaren een uitzondering op de regels omdat we zo'n klein grondgebied hebben. Maar sinds een paar maanden is duidelijk dat de Europese Commissie af wil van de speciale Nederlandse positie, de zogenoemde derogatie.

Volgens het conceptakkoord mogen de boeren die van de uitzondering gebruikmaken vanaf komend jaar minder mest uitrijden. Vanaf 2026 zijn de regels dan hetzelfde als in andere EU-landen.

Financiële vergoeding

Doordat er minder mest mag worden uitgereden op het land, moeten veehouders het voortaan gaan afvoeren. De kosten daarvan kunnen oplopen tot duizenden euro's per jaar. Voor getroffen boeren komt een financiële vergoeding. Hoe die regeling eruit gaat zien, is nog niet bekend.

Het ministerie wil nog niet vooruitlopen op de brief die Staghouwer later vandaag aan de Tweede Kamer stuurt. Wel zegt een woordvoerder dat "de afgelopen maanden zeer intensieve gesprekken" zijn gevoerd over de uitzonderingspositie. "Inzet was duidelijkheid voor de boeren en dat zij niet in een keer voor grote aanpassingen in bedrijfsvoering komen te staan."

Ongeveer 18.000 boerenbedrijven maken gebruik van de derogatieregeling.