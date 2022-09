Dode en negen vermisten na crash watervliegtuig VS

Bij een vliegtuigcrash in de Amerikaanse staat Washington is zeker een dode gevallen. De andere negen inzittenden van het toestel worden nog vermist. De kustwacht is bezig met een reddingsoperatie waarbij onder meer een reddingshelikopter en een vliegtuig zijn ingezet.

Het watervliegtuig stortte gistermiddag neer in Mutiny Bay voor de kust van Whidbey Island, dat in een zeearm van de Stille Oceaan ligt. Het was onderweg van de plaats Friday Harbour naar het vliegveld van Renton, dat onder Seattle ligt.

De oorzaak van de crash is niet bekend. De luchtvaartautoriteit gaat dat onderzoeken.