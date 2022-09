Jeugdfonds waarschuwt: door inflatie minder kinderen op sport- en muziekles

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur vreest dat het aantal kinderen dat geen sport- of muziekles kan volgen door de inflatie verder zal toenemen. Volgens het fonds kunnen nu al 2 tot 3 kinderen per klas geen hobby buiten de deur uitoefenen vanwege de contributie. Omdat de inflatie de komende tijd verder zal toenemen, zullen meer ouders naar verwachting willen bezuinigen op zulke lessen.

Het fonds trapt vandaag een campagne af om hier aandacht voor te vragen. Ouders die vanwege geldproblemen geen sport- of muziekles meer kunnen betalen, kunnen bij het fonds aankloppen. Dat betaalt de contributie of het lesgeld uit subsidies en giften.

Buitengesloten

"De hoge kosten waar ieder gezin mee te maken heeft, maken dat er keuzes gemaakt moeten worden", zegt directeur Monique Maks in het NOS Radio 1 Journaal. Zij wijst naar het Nibud, dat eerder constateerde dat contributie voor sport en cultuur een van de eerste dingen is die bij gezinnen afvalt.

Maks vindt dat zorgelijk. "Je haalt kinderen in een cruciale levensfase uit een belangrijke sociale context." Zij wijst erop dat kinderen die niet aan activiteiten buiten de deur mee kunnen doen sociaal uitgesloten worden, doordat klasgenoten wel naar klasjes gaan. "Ze hebben maandag in de klas geen leuk verhaal meer te vertellen over het weekend. Terwijl mee kunnen doen cruciaal is voor het welzijn van kinderen".

'Ook verenigingen worstelen met inflatie'

Volgens Maks worstelen veel verenigingen met de oplopende inflatie. "Voor hen gaat de rekening omhoog voor de energie, zij moeten de contributies verhogen". Zij bellen aan bij het Jeugdfonds voor advies hoe ze om moeten springen met tussentijdse afmeldingen.

Maks roept ouders op om - ondanks de schaamte - hulp te zoeken, bijvoorbeeld bij het Jeugdfonds. "Er is hulp en het is zonde als daar geen gebruik van wordt gemaakt."

Afgelopen augustus steeg de inflatie naar een recordhoogte van 13,6 procent. Dat betekent dat de prijzen in augustus gemiddeld 13,6 procent hoger lagen dan een jaar geleden. Voor verreweg het grootste deel wordt de prijsstijging veroorzaakt door hogere energieprijzen. In het najaar - wanneer het energieverbruik stijgt - zullen naar verwachting meer huishoudens de kostenstijgingen voelen.