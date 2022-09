Liefdesrelatie met Palestijn melden: kritiek op Israëlische regels voor buitenlanders

Wie als buitenlander op de Westelijke Jordaanoever een liefdesrelatie krijgt met een Palestijn, zou dat dat binnen 30 dagen moeten melden bij de Israëlische autoriteiten. Het is een van de meest omstreden regels die Israël wilde invoeren voor buitenlanders in bezet Palestijns gebied. Daarmee wordt het voor hen moeilijker het gebied te betreden of er te verblijven.

Die nieuwe inreis- en verblijfsregels voor de Westelijke Jordaanoever zouden vandaag ingaan. Maar onder diplomatieke druk en na een storm van kritiek stelde Israël de plannen gisteravond op het laatste moment bij. Verschillende vergaande bepalingen zijn in een nieuwe versie weggelaten, waaronder het verplicht melden van een liefdesrelatie.

Het betekent ook dat er vooralsnog toch geen maximumaantal komt van in totaal 150 buitenlandse studenten aan Palestijnse universiteiten, zoals eerst was aangekondigd. Ook hoeven partners van Palestijnen niet na iedere twee jaar voor een afkoelingsperiode van een halfjaar naar het buitenland. Daarnaast is de invoering van de regels uitgesteld naar volgende maand.

Visum voor echtgenoten

Toch legt ook het nieuwe, 90 pagina's tellende document strikte regels op aan buitenlanders die met Palestijnen trouwen of op de Westelijke Jordaanoever werken, studeren of lesgeven. Dezelfde regels gelden overigens niet voor mensen die reizen naar Israël, of de Israëlische nederzettingen in bezet gebied.

Ook in de nieuwste versie van het reglement moeten echtgenoten van Palestijnen herhaaldelijk opnieuw een visum aanvragen om in de Westelijke Jordaanoever te verblijven, en behoudt Israël zich het recht voor om huwelijkse partners de toegang tot het gebied te ontzeggen. Bovendien kan Israël een borgsom vragen ter waarde van 20.000 euro om te verhinderen dat echtgenoten in het gebied blijven als hun visum verloopt.

Vanwege deze en andere bepalingen klinkt ook op de aangepaste plannen meteen kritiek, onder meer van Israëls belangrijkste bondgenoot, de Verenigde Staten. Israëlische en Palestijnse mensenrechtenorganisaties zeggen dat de regels bedoeld zijn om Palestijnen van de buitenwereld te isoleren.

Politieke redenen

Het zijn beschuldigingen die Israël stellig ontkent. Volgens het ministerie van Defensie, dat een eenheid heeft voor het civiele bestuur op de Westelijke Jordaanoever, zijn de regels juist bedoeld om het eenvoudiger te maken om visa en andere verblijfsdocumenten aan te vragen. Met de aanpassingen zouden zorgen van reizigers, studenten en familieleden van Palestijnen worden weggenomen.

Het lijkt er eerder op op dat politieke redenen aan de basis liggen van de restricties, zegt directeur Jessica Montell van de Israëlische mensenrechtenorganisatie HaMoked. "Cynisch gezegd wil Israël dat Palestijnen naar het buitenland verhuizen," zegt ze, "en maken ze het daarom onaantrekkelijk om op de Westelijke Jordaanoever te blijven".

Israël heeft demografische motieven, zegt ook de Palestijnse actiegroep Right to Enter. "Daarom maakt Israël het Palestijnen moeilijker om met buitenlanders te trouwen en hier een gezin te stichten. We zien de afgelopen jaren al dat er meer visumaanvragen geweigerd worden, en dat die een kortere termijn geldig zijn. Tegelijkertijd blijven de Joodse nederzettingen in het gebied groeien."