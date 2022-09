Ihattaren niet, Magallán en Pierie wel in Champions League-selectie Ajax

Ajax heeft een duidelijk signaal afgegeven naar Mohamed Ihattaren. De Amsterdammers hebben de middenvelder niet ingeschreven voor de Champions League.

Eerder gaf trainer Alfred Schreuder al aan dat hij hem voorlopig niet op het veld verwacht. "Naar wat ik begrepen heb, is er deze week weer een gesprek. Ik denk niet dat hij wordt ingeschreven voor de Champions League", zei hij een week geleden in het programma Rondo.

Ihattaren, die tot het einde van dit jaar wordt gehuurd van Juventus, werkt in Amsterdam momenteel aan zijn terugkeer. De 20-jarige speler is, ondanks een veelbelovende voorbereiding, al geruime tijd geen onderdeel meer van de selectie.

Afwezig

In eerste instantie ontbrak Ihattaren volgens Ajax omdat hij niet fit zou zijn. Later maakte De Telegraaf bekend dat hij afwezig is vanwege bedreigingen uit het criminele milieu.

Op de lijst voor de Champions League staan wel de nieuwkomers Florian Grillitsch en Lucas Ocampos. Ook Lisandro Magallán en Kik Pierie, waarvan het er sterk op leek dat ze dit seizoen niet meer aan bod zouden komen, behoren tot de 23-koppige selectie.