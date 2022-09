Wekdienst 5/9: Wie wordt de nieuwe Britse premier? • Zaak doodgereden motoragent voor rechter

Er zijn flinke zonnige perioden, maar vooral in het zuiden en westen trekken ook al enkele wolkenvelden over. Tot de avond blijft het overwegend droog. Het is zeer warm met maxima tussen 26 en 30 graden. De komende dagen neemt de kans op enkele buien verder toe en dan gaat de temperatuur geleidelijk omlaag.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de files en werkzaamheden. En bekijk hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Vandaag wordt bekend wie de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk wordt. De uitslag van de verkiezing voor het Conservatieve partijleiderschap wordt namelijk bekend, en de winnaar daarvan mag Boris Johnson opvolgen. Liz Truss is de grote favoriet.

In de rechtbank Rotterdam wordt de zaak van de doodgereden motoragent behandeld. Vrachtwagenchauffeur Willem M. wordt verdacht van moord. De motoragent kwam vorig jaar juli in botsing met een vrachtwagen, die vervolgens doorreed.

De eerste veranderingen in de aangepaste dienstregeling van de NS gaan in. Die dienstregeling is het resultaat van een personeelstekort. Uiteindelijk gaat de NS pas in december helemaal volgens de nieuwe regeling rijden.

Het Gerechtshof Arnhem beslist of er bij de Rosmalense 'flatmoord' sprake was van een rechterlijke dwaling. De verwachting is dat dat inderdaad het geval was. Twee onderzoekers en een advocaat blikken in dit artikel vooruit.

Wat heb je gemist?

In de Canadese provincie Saskatchewan zijn tien mensen gedood bij verschillende steekpartijen. Er zijn ook zo'n vijftien mensen gewond geraakt.

Zondag kreeg de politie al vroeg in de ochtend een melding van een steekincident in James Smith Cree Nation, een gemeenschap van oorspronkelijke bewoners van Canada. Later kwamen er ook meldingen van slachtoffers in het dorpje Weldon. In totaal zouden er op dertien verschillende plekken aanvallen met steekwapens zijn geweest.

Over de toedracht is verder nog weinig duidelijk. Een deel van de slachtoffers zou willekeurig zijn gekozen.

Ander nieuws uit de nacht: