Ontketende Kyrgios schakelt titelverdediger Medvedev uit op US Open

Nick Kyrgios heeft op de US Open voor een daverende verrassing gezorgd. De Australiër rekende in vier sets met de nummer één van de wereld Daniil Medvedev af. Niet eerder bereikte Kyrgios in zijn loopbaan de kwartfinales van de US Open.

"Als hij tot het einde van het toernooi zo blijft spelen heeft hij grote kans het te winnen", voorspelde Medvedev na afloop, die het niveau van Kyrgios daarnaast vergeleek met tennisiconen Rafael Nadal en Novak Djokovic.

Belofte inlossen

Kyrgios, vaak verguisd vanwege zijn gedrag op én naast de baan, is bezig aan een ijzersterk seizoen en lijkt zijn belofte eindelijk in te lossen. In juli was hij nog finalist op Wimbledon.