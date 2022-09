Moord of toch ongeval? Strafeis in zaak overreden motoragent

Hij zou gehandeld hebben uit wraak en expres met zijn vrachtwagen een motoragent hebben overreden. Vandaag dient de rechtszaak tegen de vrachtwagenchauffeur die vorig jaar politieman Arno de Korte doodreed.

Dat gebeurde toen de motoragent vrachtwagenchauffeur Willem M. uit Melissant wilde controleren. De Korte werd honderden meters meegesleurd.

Het Openbaar Ministerie denkt dat Willem M. bewust op de motoragent is ingereden. Getuigen hoorden hoe M. gas gaf nadat hij een volgteken had gekregen. "Ze zagen dat hij geen enkele poging deed om uit te wijken, de motorrijder frontaal aanreed en vervolgens doorreed", schetste de officier van justitie eerder.

Volgens het OM koesterde M. al lange tijd rancune tegen de politie, die hij ervan betichtte hem steeds maar weer langs de kant te zetten. Hij zou hebben gezegd dat hij bij een volgende controle een politieagent dood zou rijden.

Aanslag op de politie

"In onze ogen gaat het om een aanslag op de politie", zegt Joke de Korte, de moeder van Arno. Zij is net als het OM overtuigd van moord. "Hij was het al lang van plan." De advocaat van M. ontkent dit en spreekt van een noodlottig ongeval.

Moeder Joke worstelt ruim een jaar na het ongeval nog altijd met gevoelens van woede en onmacht. "Omdat hij al meer op zijn geweten had", zegt ze.

Willem M. (soms ook Edwin genoemd) stond bij de politie al jaren bekend als een gevaar op de weg. Tussen 2015 en 2021 was hij betrokken bij meerdere ernstige incidenten. Hij reed al eens eerder een agent aan, die daardoor een arm verloor. Willem M. kreeg toen een taakstraf.

Ook reed M. een overstekende fietsster dood, waarvoor hij niet werd vervolgd. Uit controles bleek zijn vrachtwagen steevast veel te zwaar beladen. Boetes hielden hem niet tegen, zei hij zelf.

Onverteerbaar

Ondanks alle incidenten kwam er geen gecoördineerde aanpak van de vrachtwagenchauffeur. Volgens onderzoek hadden de politie, het Openbaar Ministerie en de Inspectie Leefomgeving en Transport meer moeten doen om hem te stoppen. Vermoedens van de politie dat Willem M. geestelijk niet geschikt was om een vrachtwagen te besturen, leidden er niet toe dat zijn rijbewijs door het CBR werd ingenomen.

Het steekt de nabestaanden van De Korte. Moeder Joke noemt het onverteerbaar dat Willem M. ondanks het gevaar dat hij vormde gewoon kon blijven rondrijden. "Elke keer werd hij weer toegelaten op de weg."

Maatregelen

Inmiddels heeft de politie maatregelen genomen, op advies van de onderzoekscommissie. Alle agenten weten nu waar ze gevaarlijk rijgedrag van chauffeurs moeten melden en na ieder incident is er overleg met het CBR. Vrachtwagens worden structureel gecontroleerd op overbelading. De politie houdt ook scherper in de gaten hoe vaak een chauffeur in de fout gaat en of er adequaat tegen wordt opgetreden.

De familie van De Korte is blij met deze verbeteringen, maar houdt het gevoel dat zijn dood voorkomen had kunnen worden als er eerder was ingegrepen. Schoonzus Pascal: "Nu zijn er veranderingen, maar het is gewoon te laat."

Bij de uitvaart van de motoragent was er een vier kilometer lang eerbetoon van zijn collega's: