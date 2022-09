Nieuwe progressieve grondwet in Chili afgewezen in referendum

In peilingen stevende het kamp van tegenstanders al af op een overwinning, al was de voorsprong nipt. Met driekwart van de stemmen geteld is de grondwet met zo'n 62 procent van de stemmen afgewezen. De opkomst was massaal, ook omdat stemmen verplicht was.

Het referendum volgde drie jaar na massale protesten tegen ongelijkheid in het land. Betogers eisten destijds onder meer een nieuwe grondwet. In 2020 werd per referendum besloten dát er een nieuwe grondwet moet komen, geschreven door direct gekozen volksvertegenwoordigers. Vervolgens kozen Chilenen voor een overwegend links comité om hun grondwet te schrijven.

Een meerderheid van de Chilenen heeft in een referendum tegen het voorstel voor een nieuwe, zeer progressieve grondwet gestemd. Die had de veertig jaar oude grondwet moeten vervangen, die nog dateert uit de tijd van dictator Pinochet.

Correspondent Boris van der Spek vanuit Santiago:

Dat Rechazo, 'tegen de nieuwe grondwet', zou gaan winnen werd de afgelopen maanden al voorspeld in de peilingen. Maar dat de nieuwe grondwet zo massaal afgewezen zou worden is een verrassing voor iedereen. Met name in de rijkere wijken van hoofdstad Santiago gaan Chilenen de straat op om te vieren dat het document, dat in hun ogen te progressief was, niet de nieuwe grondwet wordt.

De rol van links in het comité dat de grondwet schreef, was ook een reden voor veel mensen om de grondwet af te wijzen. Zij zochten de samenwerking met rechts maar amper, vaak door een gebrek aan politieke ervaring en te activistische ideeën.

Voor zowel de regering als heel politiek links komt de uitslag hard aan. Chili blijkt minder bereid te zijn tot grootse hervormingen en blijkt in de kern conservatiever dan gedacht. President Boric, wiens politieke agenda sterk verbonden was aan de nieuwe grondwet, heeft opgeroepen tot eenheid en zal morgen alle leiders van de politieke partijen in Chili ontmoeten. Want hij zal nu meer dan ooit politieke akkoorden nodig hebben om door te kunnen, ook omdat Boric heeft gezegd dat er hoe dan ook een nieuwe grondwet moet komen. Wie dit document moet gaan schrijven, moet de komende tijd duidelijk worden.