'UvA gaat minder buitenlandse studenten toelaten'

De universiteit van Amsterdam wil vanaf volgend jaar voor een aantal studies het aantal plekken voor buitenlandse studenten beperken, meldt NRC. Het zou gaan om een proef die zal gelden voor de Engelstalige variant van de studies psychologie en politicologie.

Bestuursvoorzitter Geert ten Dam noemt de maatregel broodnodig, om Nederlandse studenten meer kans te geven deze twee studies te volgen.

'Nederlandse studenten weggeconcurreerd'

Universiteiten mogen eigenlijk geen buitenlandse studenten weren dus het gaat om een experiment. Minister van Onderwijs Dijkgraaf onderzoekt of het instellen van een maximumaantal van buitenlandse studenten universiteiten meer toegankelijk maken voor Nederlandse studenten, maar de UvA wil niet langer wachten. "De werkdruk is te hoog, de aantallen te groot", citeert de krant Ten Dam.

Bij psychologie komt inmiddels tweederde van de studenten uit het buitenland. Ten Dam daarover: "We bereiken het punt dat Nederlandse studenten uit Hoorn, Emmen of Amsterdam-West niet terechtkunnen bij populaire studies, omdat ze worden weggeconcurreerd door studenten uit het buitenland."

Het aantal studenten aan universiteiten is afgelopen jaren fors toegenomen. Aan de UvA ging het aantal in vijf jaar van 31.000 naar 41.000. Bij de groep internationale studenten was sprake van een verdrievoudiging, tot 13.000.