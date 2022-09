Noppert naar WK? 'Ik gun het hem, hij heeft de uitstraling van Nanninga'

"Nee", zegt Jeroen Stekelenburg. "Ja", zegt Pierre van Hooijdonk. "Hij is iemand die lengte heeft en uit het doel durft uit te komen. Waarom niet?"

Bondscoach Louis van Gaal verraste afgelopen vrijdag met onder anderen de naam van Andries Noppert in de voorselectie van Oranje . Moet de 28-jarige doelman mee naar het WK? Aan tafel bij Studio Voetbal is nog niet iedereen overtuigd.

Azerion is momenteel met 20 procent van de aandelen al mede-eigenaar van Fortuna en naamgever van de Vrouwen Eredivisie, waaraan Fortuna ook deelneemt. Isitan Gün is nu voorzitter en eigenaar van Fortuna. Stekelenburg: "Het idee is dat de aandelen van Gün naar Azerion gaan."

"Ze willen een consortium beginnen, zoiets als de City Group van Manchester City, en data gaan uitrollen in de voetbalwereld", zegt Stekelenburg. "Ze hebben grote plannen en met Fortuna de aanval openen op AZ en FC Twente. Er staat wat te gebeuren."

De ambities van Fortuna Sittard met als opvallendste wapenfeit het vijfjarige contract voor Burak Yilmaz komen niet uit de lucht vallen. NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg meldt in Studio Voetbal dat media- en entertainmentplatform Azerion plannen heeft om Fortuna over te nemen.

De 28-jarige Noppert werd door door sc Heerenveen-coach Kees van Wonderen meegenomen van Go Ahead Eagles. Hij toont dit seizoen vorm onder de Friese lat. In vier van de vijf eredivisiewedstrijden, waaronder die tegen Feyenoord in De Kuip, hield de ruim twee meter lange doelman de nul.

"Van Gaal heeft wel altijd gezegd dat hij nog een keeper nodig heeft voor de strafschoppen", aldus Stekelenburg. "Ik heb wel het idee dat hij daarom bij de voorselectie zit."

Rafael van der Vaart snapt de discussie niet helemaal: "Het gaat om de derde keeper... Het maakt mij niet uit."

