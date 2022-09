Tien doden bij meerdere steekpartijen in Canada, klopjacht op tweetal

In de provincie Saskatchewan in Midden-Canada zijn tien mensen omgekomen bij verschillende steekpartijen. Er zijn ook zo'n vijftien mensen gewond geraakt. De politie is op zoek naar twee verdachten.

Zondag kreeg de politie al vroeg in de ochtend een melding van een steekincident in James Smith Cree Nation, een gemeenschap van oorspronkelijke bewoners van Canada. Later kwamen er ook meldingen van slachtoffers in het dorpje Weldon. In totaal zouden er op dertien verschillende plekken aanvallen met steekwapens zijn geweest.

Ook willekeurige slachtoffers

Over de toedracht is verder nog weinig duidelijk. Een deel van de slachtoffers zou willekeurig zijn gekozen.

Een verklaring van een inheemse organisatie doet vermoeden dat er mogelijk drugs in het spel zijn. "Dit is de vernietiging waar we mee te maken krijgen als er schadelijke illegale drugs in onze gemeenschappen terechtkomen."

De politie heeft ook nog weinig bekendgemaakt over de verdachten. Zo is niet duidelijk of ze bekenden zijn van de politie of wat hun onderlinge band is.