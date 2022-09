Gauff zonder setverlies maar met nodige moeite door naar kwartfinales US Open

Coco Gauff heeft de kwartfinales van de US Open bereikt. De 18-jarige Amerikaanse rekende met 7-5, 7-5 af met Zhang Shaui, ze neemt het in de kwartfinales op tegen de tien jaar oudere Caroline Garcia.

Gauff, nummer twaalf op de wereldranglijst, had de Chinese (WTA-36) dit jaar in Miami ook al in twee sets verslagen. Ditmaal leek er echter een derde set aan te komen; de ervaren Zhang kwam in de tweede set op 5-3, verloor vier games op rij en miste een setpunt op 5-4.

De jonge Gauff bracht het publiek in extase door vol voor elke bal te gaan. De verliezend finaliste van Roland Garros imponeerde met haar loopvermogen en sloeg geregeld toe met prachtige winners.

Machtsvertoon van Garcia

Garcia ging eerder op de dag met veel machtsvertoon doorgedrongen tot de laatste acht op de US Open. De Française won in New York met 6-4, 6-1 van Alison Riske en boekte haar twaalfde zege op rij. Garcia staat voor de 42ste keer in het hoofdschema van een grandslamtoernooi, maar pas voor de tweede keer haalde ze de kwartfinales.

Eerder lukte haar dat in 2017 op Roland Garros. De 28-jarige Française, die vorige maand als qualifier het sterk bezette toernooi van Cincinnati won, had het aanvankelijk lastig tegen Riske, van wie ze in drie eerdere duels nog nooit een set had gewonnen. Ze brak de Amerikaanse echter op 5-4 en was daarna oppermachtig.