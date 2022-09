Onderzoeker 'flatmoord' Rosmalen: 'Hoop dat naam veroordeelde in ere wordt hersteld'

Morgen beslist het gerechtshof in Arnhem of bij de Rosmalense 'flatmoord' sprake was van een rechterlijke dwaling. De verwachting is dat dat inderdaad het geval was. Twee onderzoekers en een advocaat blikken vooruit.

In die zaak werd de inmiddels 64-jarige Rob B. veroordeeld tot tbs met dwangverpleging voor de moord op zijn vriendin in 2000. Zowel B. als zijn vriendin kampte in 2000 met psychische problemen.

In 2015 concludeerden onderzoekers van het project Gerede Twijfel bij de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam dat niet moord maar zelfdoding het meest waarschijnlijke scenario was. De Hoge Raad liet de zaak opnieuw onderzoeken, waarna het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) concludeerde dat de vrouw zeer waarschijnlijk zichzelf om het leven heeft gebracht. Vorige maand vroeg het OM om vrijspraak.

Patroon van bloedspetters

"Er vielen eigenlijk direct dingen op, zoals deskundigen die niet helemaal onafhankelijk van elkaar leken", zegt Karlijn Cox, een van de voormalig onderzoekers aan de VU. "Het leek tunnelvisie, gericht op alles plaatsen in het scenario dat Rob schuldig was aan de moord op zijn vriendin." Zo werd B. anderhalf uur na de vondst van het lichaam al aangehouden. "Op het bewijs dat er destijds lag, had hij eigenlijk nooit veroordeeld mogen worden."

Twee elementen speelden een belangrijke rol: het patroon van bloedspetters en de manier waarop de keel van het slachtoffer was doorgesneden. "De bewijsmiddelen konden ook uitgelegd worden voor het scenario dat hij onschuldig was en dat er dus sprake was van zelfdoding", zegt de andere onderzoeker Danaé Stad.