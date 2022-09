Berrettini in vijf sets door naar kwartfinales US Open

Matteo Berrettini heeft voor de derde keer de kwartfinales van de US Open bereikt. De Italiaan won in New York in een zware vijfsetter met 3-6, 7-6 (2), 6-3, 4-6, 6-2 van Alejandro Davidovich. Bij de laatste acht treft hij de Noor Casper Ruud.

Davidovich begon ijzersterk. Berrettini hamerde erop los vanaf de baseline, maar de Spanjaard haalde met zijn geweldige loopvermogen bijna alles terug. Hij kon dat niveau echter niet vasthouden en leek er in vier sets af te gaan. Davidovich toonde echter veerkracht en sleepte er een vijfde set uit.

Nadat Davidovich in die laatste set een vroege break had gerepareerd, werd hij meteen weer gebroken. Hij liep daarna een knieblessure op en kon zich daardoor niet nogmaals oprichten.

Ruud te sterk voor Moutet

De als vijfde geplaatste Noor Ruud bereikte voor de tweede keer in zijn loopbaan de kwartfinales van een grandslamtoernooi. Hij won met 6-1, 6-2, 6-7 (4), 6-2 van de Fransman Corentin Moutet.