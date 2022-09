Privéjet neergestort in Oostzee na vreemde vliegroute

Een privéjet die was opgestegen vanuit Zuid-Spanje is vanavond neergestort in de Oostzee. Er zaten naar verluidt vier mensen aan boord van het kleine vliegtuig, melden Zweedse media. De reddingsdiensten ter plaatse zeggen dat er geen hoop is op overlevenden.

NAVO-straaljagers waren opgeroepen om het toestel in de gaten te houden vanwege opvallend vlieggedrag. De privéjet wijzigde zijn koers meerdere keren. De NAVO-piloten zeiden dat ze niemand in de cockpit of cabine zagen zitten, zo meldt de Zweedse reddingsdienst. Ook kon er geen contact met het vliegtuig worden gemaakt.

Het toestel is neergestort ten noordwesten van de Letse kuststad Ventspils. 100 kilometer ten westen daarvan ligt het Zweedse eiland Gotland. Zweedse en Letse reddingsdiensten doorzoeken de plek van het ongeluk. Er zijn brokstukken en olievlekken te zien.

'Man, vrouw en dochter'

Er is nog onduidelijkheid over de slachtoffers. De Duitse krant Bild meldt dat het gaat om een piloot, een man, een vrouw en dochter.

Volgens een vliegradarwebsite is het toestel om 15.00 uur vertrokken vanuit Spanje. De jet is twee keer van koers gewijzigd, bij Parijs en Keulen, voordat het vliegtuig richting de Oostzee vloog, schrijft persbureau Reuters. Rond 19.30 uur passeerde het de zuidkant van Gotland. Daarna boog de Cessna 551 af in noordoostelijke richting en begon het toestel hoogte en snelheid te verliezen.