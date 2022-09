Spaanse politie pakt in Marbella leiders Nederlands-Belgische drugsbende op

Ook in Nederland en België zijn aanhoudingen verricht. In totaal zijn negen mensen aangehouden. Over de identiteit van de verdachten is verder niets bekendgemaakt.

De Spaanse politie heeft de twee leiders van een Nederlands-Belgische drugsbende opgepakt in Marbella. De een is een Nederlander, de ander een Belg. De twee gaven leiding aan een organisatie die vanuit Brazilië cocaïne naar Antwerpen en Rotterdam heeft gesmokkeld. De cocaïne zat verstopt in zeecontainers.

De aanhoudingen zijn het resultaat van een gezamenlijk onderzoek dat de Nederlandse en Belgische politie in 2020 begonnen. In mei van dat jaar werd in Brazilië 556 kilo cocaïne in beslag genomen, een paar maanden later in Rotterdam twee partijen van samen ongeveer 1000 kilo en in januari 2021 een partij van 2300 kilo in Antwerpen. De leveringen waren bestemd voor een Belgisch bedrijf en twee Nederlandse bedrijven.

'Nog nooit gezien'

Uit het onderzoek kwam naar voren dat de twee opdrachtgevers aan de Costa del Sol verbleven. In eerste instantie kwam de Spaanse politie een van hen op het spoor. Die opdrachtgever verplaatste zich steeds naar een andere locatie, maar werd uiteindelijk opgespoord in een villa in Marbella.

Daarna kwam ook de tweede opdrachtgever in beeld. Ook deze persoon bewoonde een villa in Marbella. "De twee woningen bevinden zich in de duurste wijken van Marbella. We doen als politie wekelijks invallen in woningen, maar dit heb ik eigenlijk nog nooit gezien. Een woning had kantoren, drie sauna's en een baan om padel te spelen."

Daarna konden ook de zeven andere verdachten worden geïdentificeerd en aangehouden. Bij doorzoekingen zijn naast 2800 kilo cocaïne dure auto's en digitale gegevensdragers in beslag genomen.