Ten Hag wint weer, debutant Antony scoort direct voor United

Vrijdag had Antony voor het eerst met de groep getraind, maar Manchester United-coach Erik ten Hag durfde het aan zijn aanwinst zondagmiddag direct op te stellen in het duel met koploper Arsenal. De Braziliaan stelde met de openingsgoal niet teleur en United won met 3-1.

Antony nam aan de rechterzijkant de plek in van de Zweed Anthony Elanga en schroomde niet zijn trukendoos te openen. Toen een actie vroeg in de eerste helft leek te stranden, speelde hij ploeggenoot Diogo Dalot met een hakbal vrij, waarna Christian Eriksen in het zijnet schoot.

Ronaldo ziet het lachend aan

Het betere spel op Old Trafford kwam van Arsenal en de Gunners scoorden via Gabriel Martinelli. De goal van de Braziliaan werd echter afgekeurd vanwege een overtreding van Martin Ødegaard op Eriksen die aan de goal voorafging.

Tien minuten voor rust was het aan de andere kant wel echt raak. Marcus Rashford vond met een steekbal Antony en de Braziliaan liet de franje dit keer achterwege. Hij plaatste de bal met links in één keer zuiver in de hoek.

Vanaf de bank zag Cristiano Ronaldo het met een glimlach aan.