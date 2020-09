Ruim 300 huishoudens in Delfzijl krijgen nieuwe woning

Ruim 300 huishoudens in Delfzijl komen in het kader van de versterkingsoperatie in aanmerking voor een nieuwe woning. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken maakte dat vanmiddag in een videoboodschap aan de bewoners bekend.

De huizen staan in het aardbevingsgebied. Ze zijn drie jaar geleden geïnspecteerd, maar de bewoners kregen sindsdien nog geen versterkingsadvies. Het gaat om de Zandplatenbuurt Zuid, met ruim 200 huurwoningen en ruim 100 koopwoningen.

De bewoners voelden zich ongelijk behandeld, omdat mensen in de naastgelegen Zandplatenbuurt Noord anderhalf jaar geleden al te horen kregen dat ze een nieuwe woning krijgen. Vrijwel alle 527 huizen gaan daar tegen de vlakte.

Verhuizen naar andere plek

In de de Zandplatenbuurt Zuid gaan de huurwoningen vrijwel zeker ook tegen de vlakte. De bewoners kunnen verhuizen naar een nieuwe woning elders in de stad. De eigenaren van de koopwoningen kunnen kiezen voor versterking of sloop en nieuwbouw.

Een bewoner zegt tegen RTV Noord dat ze blij is. "Toen de minister het nieuws bekendmaakte, stond ik op en draaide ik rond. Ik maakte echt een vreugdedansje. Meteen daarna heb ik de vlag uitgehangen. Het is feest."

Haar buurman is ook blij, maar hij heeft wel een dubbel gevoel. "Als buren hebben we wel iets met elkaar opgebouwd. We helpen elkaar in moeilijke tijden. We gaan zeker kijken hoe we hier gezamenlijk weg kunnen gaan."

Vorige week werd al bekend dat in Appingedam 337 huishoudens een nieuwe woning krijgen.