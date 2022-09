Verstappen laat Zandvoort juichen: 'Na moeilijke race is de voldoening groter'

De concurrentie kwam uit een andere hoek dan verwacht, maar het lijkt voor Max Verstappen allemaal niet uit te maken dit seizoen. Wie er ook in zijn buurt komt, wie hem ook bedreigt, Red Bull Racing heeft een passend antwoord. Ook op Zandvoort. "Het was geen gemakkelijke race, maar de voldoening is ook groter", zegt Verstappen, opnieuw winnaar van zijn thuisrace. "Ik heb er dit jaar harder voor moeten werken." Tot het uiterste In plaats van Ferrari was het op Zandvoort Mercedes dat het oranjefeestje dreigde te verpesten. Alsof het 2021 was. "Ze dreven ons tot het uiterste, we moesten de hele race alles geven. Maar we hebben de juiste keuzes gemaakt."

Max Verstappen schrijft voor de tweede keer op rij de Grand Prix van Nederland op zijn naam. - NOS

Vorig jaar dreven Verstappen en Hamilton elkaar tot het uiterste en werd het kookpunt pas in de allerlaatste ronde van de allerlaatste race bereikt. Zo spectaculair verloopt het huidige seizoen niet, daarvoor is de Mercedes niet snel genoeg, maakt Ferrari te veel fouten en is Red Bull te stabiel. De vierde band ontbreekt De Nederlandse grand prix, op een circuit waar inhalen niet eenvoudig is, staat op voorhand ook niet bekend als een van de spannendste races. En toch werd het vermakelijk, niet in de laatste plaats door gestuntel bij Ferrari. Alweer. Voor de pitstop van Carlos Sainz stonden slechts drie van de vier monteurs klaar, de linkerachterband moest nog uit de pitbox tevoorschijn komen toen de Spanjaard allang weer vertrokken had moeten zijn. "Oh mijn God", klonk het gefrustreerd over de boordradio en een melding van Sainz' teamgenoot Leclerc was evenmin hoopvol. "Mijn banden zijn eigenlijk niet goed", zei de Monegask, terwijl Verstappen twee ronden eerder nog zei: "Mijn banden zijn helemaal niet zo slecht".

Sainz staat stil terwijl de monteur van Ferrari nog komt aanrennen met zijn linkerachterband - AFP

Na de eerste, geslaagde, pitstops van Verstappen en Leclerc kwam Lewis Hamilton aan de leiding, voor het eerst sinds die onwaarschijnlijke ontknoping in Abu Dhabi. De Brit leidde de race voor zijn teamgenoot George Russell, maar Verstappen kwam ronde na ronde dichterbij, zonder dar hij alles van zijn banden hoefde te vragen. Hij weet dat zijn auto sterk genoeg is om geduldig te kunnen zijn en heeft met de jaren geleerd dat het geduld de sleutel tot structureel succes is. En dat de samenwerking met zijn team steeds een beetje beter wordt. "Je hoopt erop dat je je elk jaar meer één voelt met het team. Met de auto is dat moeilijk, die is elk jaar anders, zeker nu. In het begin van het seizoen had ik er best moeite mee, toen was de auto nog een stuk zwaarder. Maar sinds hij een paar kilo kwijt is, voel ik me comfortabeler."

Zo leek Verstappen soepel op weg de honderdduizend toeschouwers een soepele zege te schenken, maar een kapotte bolide bij Valtteri Bottas bracht de spanning in de race helemaal terug. Als gevolg van de safety car die in de baan kwam, schoof het hele veld weer in elkaar. Verstappen ging meteen naar binnen voor nieuwe banden, de Mercedessen van Hamilton en Russell niet. Zo kwamen zij weer aan de leiding en leek Verstappen twee zilverpijlen te moeten inhalen om de race te kunnen winnen. Maar toen werd ook Russell binnengeroepen en zag Verstappen alleen Hamilton nog voor zich.

Lewis Hamilton reageert na de GP van Nederland en het verliezen van een podiumplaats. De Brit blijft desondanks positief: "We waren heel goed als team vandaag." - NOS