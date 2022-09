Wereldkampioen Gajser wint ook laatste MXGP

Tim Gajser heeft het MXGP-seizoen in stijl afgesloten. Hij schreef in het Turkse Afyonkarahisar de laatste gp van het jaar op zijn naam. De Sloveense wereldkampioen was twee races geleden al zeker van de titel.

Gajser werd in Turkije derde in de eerste manche en tweede in de tweede omloop. Daarmee verwees hij de Zwitser Jeremy Seewer (tweede en derde) naar de tweede plaats.

Romain Febvre werd derde. De Fransman won de tweede manche, maar was in de eerste slechts als achtste over de finish gekomen.

De Nederlanders deden in Turkije niet mee om de podiumplaatsen. Glenn Coldenhoff eindigde als negende, één plaats boven Brian Bogers. Calvin Vlaanderen werd twaalfde.