Vanavond op tv: Cryptochat verandert opsporing • Trump domineert campagnes • Terug naar Stary Bykiv

Verkiezingen VS lijken opnieuw Biden vs. Trump Bij de Amerikaanse verkiezingen in november kiest het land geen nieuwe president, maar toch domineren de huidige en vorige presidenten de campagnes. Trump noemde Biden dit weekend bij een bijeenkomst een "vijand van de staat". Vrijdag stelde Biden dat de democratie "onder vuur ligt" doordat Trump het democratische systeem wil omverwerpen. Bij de tussentijdse verkiezingen wordt een deel van het Congres gekozen, en de partij van de zittende president verliest doorgaans flink wat zetels. Maar in de peilingen lijkt dat dit keer mee te gaan vallen. Wat betekent het voor de kansen van de Democraten dat Trump zich zo nadrukkelijk mengt in de campagnes? Te gast is Amerikanist Laila Frank.

Meelezen met de onderwereld Waar rechercheurs eerder urenlang telefoongesprekken zaten af te luisteren, zijn ze tegenwoordig vooral druk met het doorspitten van miljoenen ontsleutelde chatberichten. Cryptocommunicatie heeft de opsporing en vervolging van zware criminaliteit drastisch veranderd. Voordat gecodeerde berichten leesbaar waren, was de politie vooral bezig bewijs bij zaken te zoeken. Nu zoeken ze zaken in enorme hoeveelheden potentieel bewijs. Het leidde al tot vele arrestaties en veroordelingen. Maar advocaten zijn kritisch op die kentering in de opsporing.

Terug naar Stary Bykiv In april was Nieuwsuur in het Oekraïense dorp Stary Bykiv. De Russen waren er toen net weg en de dorpsbewoners konden eindelijk hun zes vermoorde mannen begraven. Vijf maanden later is het verdriet en de woede onverminderd groot, ziet verslaggever Gert-Jan Dennekamp.