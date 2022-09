Dijk van Pakistaans meer doorgestoken om inwoners te beschermen

At Manchar Lake. Breach made to save #Sehwan and #Dadu cities. Villages engulfed. Thousands and thousands displaced. Horrors of #FloodsInPakistan2022 continue pic.twitter.com/TB8aDWCR4m

Uit dorpen in de omgeving moesten ruim 100.000 mensen evacueren. Hoeveel van hen dat ook gedaan hebben, is niet bekend. Met het doorsteken worden de stad Sehwan en het dorp Bhan Saeedabad, waar in totaal een half miljoen mensen wonen, beschermd, zegt de informatieminister van Sindh tegen persbureau AP.

Door de aanhoudende overstromingen in Pakistan zijn 33 miljoen mensen getroffen en ten minste 1290 mensen overleden, onder wie 453 kinderen. Sindh is de zwaarst getroffen provincie. Daar is al ruim 4,5 keer meer regen gevallen dan gemiddeld in de afgelopen dertig jaar. Voor de komende dagen is nog meer regen voorspeld.

Pakistan houdt Westen medeverantwoordelijk

Premier Sharif bezoekt gebieden die door de overstromingen zijn getroffen. Hij tweet dat het land kampt met een van de ergste door klimaatverandering veroorzaakte rampen. De Verenigde Naties spraken eerder deze week van een "ongekende klimaatcatastrofe".

Pakistan heeft een relatief lage CO2-uitstoot vergeleken met westerse landen, zoals de VS of Europese landen. Desondanks is het een van de tien landen die het meest geteisterd worden door extreme weersomstandigheden als gevolg van klimaatverandering, laat de Global Climate Risk Index zien. Pakistan houdt het Westen dan ook medeverantwoordelijk voor de ramp.

Nieuwsuur maakte daar deze video over: