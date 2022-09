Bagnaia wint vierde MotoGP-race op rij

Francesco Bagnaia heeft in de MotoGP-klasse zijn vierde zege op rij behaald. De Italiaan, de eerste Ducati-rijder die vier keer keer op rij wint, bleef in San Marino zijn landgenoot Elia Bastianini en Maverick Vinales voor.

In de eerste bocht vlogen Johann Zarco, Pol Espargaro, Marco Bezecchi en Michele Pirro van de baan. De van pole gestarte Jack Miller zeilde in de tweede ronde het grind in.

Bagnaia, die na een gridstraf als vierde was vertrokken, moest zien af te rekenen met Vinales, Bastianini en Luca Marini.

Bagnaia bepaalde het tempo, draaide in de slotfase het gas open en alleen Bastianini kon mee. Bagnaia hield op Misano echter knap de deur op slot.

Regerend wereldkampioen Fabio Quartararo kwam als vijfde over de finish en blijft de leider in het algemeen klassement.

Bendsneyder pakt punten in Moto2

Bo Bendsneyder werd in de Moto2-race twaalfde en pakte daarmee vier punten voor het WK-klassement. Met 66 punten staat hij daarin dertiende.

Voor Zonta van den Goorbergh was de race al snel voorbij. Hij kwam ten val in de eerste ronde.