Verstappen pakt in Zandvoort vierde zege op rij, geeft Mercedes geen kans

De droom van honderdduizend Nederlandse racefans op het circuit van Zandvoort is uitgekomen: Max Verstappen heeft de GP van Nederland gewonnen. Net als vorig jaar. Na een bewogen raceweekend, met een haperende versnellingsbak in de vrije training en een oranje rookkist op het circuit tijdens de kwalificatie, hield Verstappen in een enerverende race George Russell (Mercedes) en Charles Leclerc (Ferrari) achter zich. Met nog zo'n tien ronden te gaan, reed Lewis Hamilton even voorop na een tactische bandenwissel en nadat er een safety car op de baan was gekomen waardoor het raceveld in elkaar schoof. Een spannende slotfase leek in de maak, maar Verstappen had aan één bocht - voor het oog van duizenden joelende Nederlanders - genoeg om Hamilton te passeren. Verstappen breidt leiding uit Daarna reed Verstappen zorgeloos naar de zege, zijn vierde overwinning op rij. Na winst in Frankrijk, Hongarije en België is hij nu de snelste in de thuisrace in de Hollandse duinen. Vier overwinningen op rij, dat presteerde Verstappen nog nooit. De Nederlander vergroot zo zijn voorsprong als leider in de WK-stand (310 punten) op nummer twee Leclerc (201 punten), die op hetzelfde aantal punten als Sergio Pérez (201) kwam.

De stand in de Formule 1 - NOS

"Het was geen vanzelfsprekende race", zei Verstappen na afloop. "We moesten blijven duwen, de hele race lang. Toen we teruggingen op de zachte banden hadden we weer goede snelheid. Voor die safety car dachten we dat het genoeg was met harde banden, maar met de safety car werd het moeilijk om de voorsprong vast te houden." "Geweldig om weer te winnen", zei de Nederlander. "Het is altijd special om een thuiswedstrijd te winnen. Een ongelooflijk weekend." Verstappen richtte zich ook nog even op de ruim honderdduizend fans op de tribune. "Ik ben heel blij dat jullie allemaal zijn gekomen om mij te steunen. Ik ben trots om Nederlands te zijn."

Max verstappen op het podium - ANP

Verstappen vertrok op zachte banden vanaf poleposition. Voor extra grip en een rappe start. En die start verliep prima: de Red Bull-coureur behield zijn koppositie eenvoudig. Al was de voorsprong die hij nam op Leclerc niet gigantisch. Ruim een seconde na vijf rondes. Langzaam maar zeker reed Verstappen weg bij zijn Ferrari-concurrent en leek het een eenvoudig ritje door de duinen te worden. Tot de motor van Valtteri Bottas het 17 ronden voor het einde begaf. Zijn wagen bleef stilstaan op het circuit en een safety car kwam de baan op. Daardoor verdween de voorsprong van Verstappen direct. Weg ruim tien seconden voorsprong op achtervolger Hamilton, die samen met ploeggenoot Russell na een uitgekiend bandenstrategie op harde banden bezig waren aan een inhaalrace op de Nederlander.