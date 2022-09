Sublieme zege voor jonge Arensman in koninginnenrit Ronde van Spanje

Thymen Arensman heeft de vijftiende etappe in de Vuelta a España op zijn naam geschreven. In de koninginnenrit over 142,6 kilometer naar Alto de la Hoya in de Sierra Nevada ontsnapte de Nederlander op ruim zes kilometer voor de meet en reed hij solo naar de streep. Op de bijna twintig kilometer lange slotklim met maar liefst 2.510 hoogtemeters wist Arensman weg te rijden bij Marc Soler die al sinds de start van die klim op kop reed. Arensman aasde met een groep vluchters op de Spanjaard en waagde met nog acht kilometer te gaan zelf maar de oversteek.

Thymen Arensman soleert subliem naar de etappezege in de vijftiende etappe van de Vuelta. - NOS

De 22-jarige renner van DSM liet er daarna geen gras over groeien en zette nog een tandje bij. De achtervolgers van Arensman kwamen nauwelijks dichterbij waardoor zijn voorsprong op een kilometer voor de top ruim een minuut was. Roglic snoept weer wat De rode trui van klassementsleider Remco Evenepoel kwam nooit echt in gevaar. Zijn grootste belager, Primoz Roglic van Jumbo-Visma, probeerde het nog met een aanval in de laatste kilometer en wist - in tegenstelling tot de etappe een dag eerder - vijftien tellen af te snoepen van Evenepoel. De voorsprong van de Belg is nu geslonken tot 1 minuut en 34 seconden. Enrice Mas, die in de vijftiende etappe na Arensman over de streep kwam, staat derde in het algemeen klassement op 2 minuten.

Thymen Arensman ontsnapt uit de kopgroep en rijdt op de loodzware slotklim in de Vuelta zes kilometers solo naar de finish. "Iedereen zat op zijn grens, maar ik voelde dat ik nog wat over had." - NOS