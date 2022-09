Heerenveen redt met tien man punt in matig thuisduel met NEC

Ook na vijf speelronden behoort sc Heerenveen tot het selecte groepje clubs - vier stuks inmiddels - dat nog zonder nederlaag is in de eredivisie. NEC verzuimde in het laatste halfuur extra druk op de ketel te zetten, nadat de thuisploeg met tien man was komen te staan. Daardoor eindigde het matige duel in 0-0.

Na een weifelend begin nam NEC, dat het moest doen zonder de niet geheel fitte smaakmaker Oussama Tannane, het heft in handen, maar het speelde te slordig om gevaarlijk te worden.