Odgaard leeft zich uit bij uitstekend AZ in de Oude Meerdijk

AZ heeft in de vijfde speelronde van de eredivisie zijn vierde overwinning van het seizoen behaald. De Alkmaarders herstelden zich van het midweekse gelijkspel tegen NEC (1-1) met een prima zege op FC Emmen: 0-3.

Door de overwinning nestelt AZ zich naast Feyenoord op de tweede plaats van de eredivisie op twee punten van koploper Ajax.

Emmen-trainer Dick Lukkien hoopte vooraf op een kolkend stadion als steun in de rug om AZ te bestrijden. En hoewel de fans in een van Emmen bemoedigende beginfase gehoor aan de oproep van hun trainer gaven werd het na de 21ste minuut een stuk stiller in de Oude Meerdijk.

Odgaard belangrijk

Jens Odgaard zette het frivool spelende AZ verdiend op voorsprong. De Deense aankoop, die deze zomer van het Italiaanse Sassuolo overkwam na een verhuurperiode bij RKC, miste nog een grote kopkans (kopbal), maar daarna was het wel raak voor Odgaard na een splijtende pass van aanvoerder Jordy Clasie.

Odgaard, afgelopen donderdag ook trefzeker voor AZ tegen NEC, was vervolgens ook betrokken bij de 0-2 toen zijn doelpoging werd gekeerd door keeper Eric Oelschlägel. Dani de Wit kon daarna in de rebound simpel scoren.

Tijjani Reijnders deed er voor rust nog een schepje bovenop namens AZ door aan de rand van de zestien met een geplaatst schot in de hoek er 0-3 van te maken.