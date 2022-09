Veerkrachtig RKC pakt tegen Excelsior eerste zege van het seizoen

RKC Waalwijk heeft na een nederlaag en drie remises z'n eerste competitiezege van het seizoen binnen. De Brabanders werkten in eigen huis tegen Excelsior tot tweemaal toe een achterstand weg en wonnen afgetekend en verdiend met 5-2. RKC kwam daarmee met zes punten naast de Rotterdammers, die na 1-6 tegen PSV en 4-0 bij FC Twente hun derde ruime verliespartij op rij incasseerden. Domper Het duel was amper op gang gekomen of Excelsior kreeg al een tegenslag te verwerken. Marouan Azarkan viel na een paar minuten uit met een naar het zich liet aanzien fikse knieblessure. Even later had Michiel Kramer de club waar hij als jeugdspeler vijf jaar vertoefde, een volgende domper kunnen bezorgen als hij zorgvuldiger was omgegaan met de grote kans die Pelle Clement hem bood.

Excelsior-speler Marouan Azarkan grijpt al na een paar minuten naar zijn knie - Pro Shots

Het duurde even voordat de gasten van de eerste schrik waren bekomen, maar toen de Rotterdammers na een kwartier een eerste goede aanval op de mat legden, was het meteen raak. Een voorzet van Nathan Tjoe-A-On werd door Julian Baas, nota bene de vervanger van Azarkan, op fraaie wijze tot in het Waalwijkse doel verlengd. Na een rare stuit voorkwam doelman Stijn van Gassel halverwege de eerste helft de gelijkmaker voor RKC, dat weliswaar een overwicht had op het veld, maar er amper in slaagde de Kralingse defensie te verontrusten. Die verzaakte echter in de dekking toen Shawn Adewoye van dichtbij een hoekschop kon binnenkoppen: 1-1.

Shawn Adewoye (4) kopt RKC naar 1-1 - Pro Shots