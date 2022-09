Honderden mensen demonstreren op de Dam tegen de overheid

Honderden mensen demonstreren vanmiddag op de Dam in Amsterdam tegen het kabinetsbeleid. Er zijn veel omgekeerde Nederlandse vlaggen te zien, een symbool dat de afgelopen maanden veel bij boerenprotesten te zien was.

De demonstratie wordt georganiseerd door Michel Reijinga van Samen voor Nederland. Reijinga organiseerde onder de naam Nederland in Verzet vaker demonstraties het afgelopen jaar, tegen bijvoorbeeld de coronamaatregelen.

Samen voor Nederland is een samenwerkingsverband tussen verschillende partijen, zoals Viruswaarheid, Nederland in Verzet en Stichting Vaccinvrij. De clubs komen iedere eerste zondag van de maand ergens in Nederland bijeen "om gezamenlijk onze stem te laten horen, door middel van vreedzame demonstraties en boeiende sprekers".

20.000 deelnemers vorig jaar

Een jaar geleden, op 5 september 2021, hielden de clubs ook een grote mars in Amsterdam. Toen waren er volgens de gemeente ruim 20.000 deelnemers. Ze betoogden toen voornamelijk tegen de coronamaatregelen van het kabinet.

De organisatie hield dit jaar rekening met een nog grotere opkomst van zo'n 25.000 demonstranten. Sommige deelnemers spreken op sociale media over duizenden demonstranten op de Dam, volgens NH Nieuws waren er rond de start om 12.00 uur enkele honderden mensen aanwezig.

Later nog een demonstratie

Meerdere mensen zullen toespraken houden, onder wie Willem Engel van Viruswaarheid en Gideon van Meijeren van Forum voor Democratie. Op spandoeken zijn teksten te lezen als: 'Ik begrijp niet hoe een regering de problemen van een land kan oplossen, wanneer het probleem van het land de regering is'. Sommige deelnemers hebben boerenzakdoeken of Forum voor Democratie-ballonnen bij zich.

Later vanmiddag wordt nog een demonstratie op de Dam gehouden voor een 'humaan asielbeleid' door de organisatie MiGreat.